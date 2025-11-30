11月30日、東京競馬場で行われた4R・2歳未勝利（芝2000m）は、横山武史騎乗の4番人気、ファムクラジューズ（牝2・美浦・黒岩陽一）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のアイムイン（牡2・美浦・加藤征弘）、3着にタイドグラフ（牡2・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは1:59.9（良）。2番人気でC.デムーロ騎乗、サトノトリニティ（牡2・栗東・池江泰寿）は、4着敗退。【東京2R】単勝1.1倍アウダーシアは2着…トーセン