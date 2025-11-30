9人組グローバルグループの＆TEAMが30日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆TEAM“Back to Life”FAN SHOWCASE」を開催した。10月28日発売の韓国デビュー作「Back to Life」が、発売初日に現地で113万枚、初週122万枚出荷を達成。4月に発売した「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオン出荷を記録し、日本アーティスト初の日韓ダブルミリオンを達成した。この日は収録曲「Lunatic」「MISMATCH」「Back