11月30日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝1600m）は、T.マーカンド騎乗の2番人気、ゴバド（牝2・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のアウダーシア（牡2・美浦・手塚貴久）、3着にホワイトフレイムス（牡2・栗東・吉岡辰弥）が入った。勝ちタイムは1:34.7（良）。【東京1R】柴田善臣が連日の勝利…最年長勝利記録を1日更新断然人気馬敗れるT.マーカンド騎乗の2番人気ゴバドが、嬉しい初勝利を挙げた。