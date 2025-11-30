11月30日、東京競馬場で行われた1R・2歳未勝利（ダ1400m）は、柴田善臣騎乗の5番人気、ヒナノムサシ（牡2・美浦・本間忍）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のレピュニット（牡2・美浦・宮田敬介）、3着に1番人気のラインジーク（牡2・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは1:26.8（良）。【京都7R】武豊ドゥラエテルノが鮮やかな差し切りV59歳4ヶ月と1日柴田善臣騎乗の5番人気、ヒナノムサシが勝利して土曜に次いで連日