11月の降水量は関東や東海、九州を中心に平年に比べて少なくなっています。東京都心の11月1日〜11月29日までの降水量は17.0ミリと平年の20%未満となっています。今日30日も雨は降らない見込みで、このまま11月の月降水量が20.0ミリ未満になると、2020年以来5年ぶりです。12月も太平洋側では晴れる日が多く、降水量は平年より少ないでしょう。火の取り扱いに注意。11月の降水量関東や東海、九州で平年より少ない上の図は30日間(10