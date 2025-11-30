◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（フリー）が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（オークラ輸送機）とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を飾った。ウイニングパットを沈めた大岩の目から涙があふれた。優勝スピーチで「率直にすごく嬉しい。長く勝てなかったので、勝てないんじゃない