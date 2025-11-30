教育・学習支援のスタートアップ企業「株式会社ＣｌａｓｓｒｏｏｍＡｄｖｅｎｔｕｒｅ」は３０日、同社と日本ファクトチェックセンター（ＪＦＣ）が１２〜２４歳を対象とし、２９日にオンラインで開催された情報検証の全国大会「ユースファクトチェック選手権２０２５（ＧｅｎＡｓｉａＣｈａｌｌｅｎｇｅ２０２５）」の国内決勝大会で、２チームが同率１位で優勝したと発表した。中学生から社会人まで参加した７５チーム