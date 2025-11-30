オンラインの結婚相談所Ｐｒｅｓｉａを運営する「株式会社Ｐｒｅｓｉａ」（本社広島市中区）は３０日、未婚男性に「シングルマザーは結婚対象になるか」を質問したアンケート調査結果を発表した。同社は２０代〜５０代の未婚男性１００人にアンケート調査を実施。以下の結果となった。★シングルマザーは結婚の対象になりますか？▼対象になる３３％▼対象にならない２２％▼どちらとも言えない（相手の状況による）４５