常盤山親方（元小結・隆三杉）が来年3月1日に65歳の定年を迎えるのに伴い、元大関・貴景勝の湊川親方が来年初場所後の1月26日付で常盤山部屋を継承、同時に湊川部屋としてスタートさせることが日本相撲協会の理事会で承認された。【写真】相撲界で「美人すぎる」と話題、「貴景勝の母でございます」29歳の部屋持ち親方の誕生である。現在の常盤山部屋がある板橋区前野町から、湊川親方が住居にしている墨田区立川の元・二十山