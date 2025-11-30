事件現場に駆けつけた捜査車両と、心配そうに現場を見つめる人たち＝29日、カリフォルニア州ストックトン【ロサンゼルス共同】米メディアによると29日午後6時ごろ（日本時間30日午前11時ごろ）、西部カリフォルニア州ストックトンの商業施設で銃撃があり、少なくとも4人が死亡、10人が負傷した。当時、子どもの誕生日会が開かれていた。警察が容疑者の行方を追うとともに、詳しい状況を調べている。捜査当局者は記者会見で、容