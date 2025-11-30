「日韓ドリームプレーヤーズゲーム２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＤＡＩＳＯ」（３０日、エスコンフィールド）両国の家族が始球式を行い、捕手役を選手が務めた。日本ハムや巨人で活躍した小笠原道大氏は、タレント活動も行う小笠原茉由と登場。大役を終え、ふたりでグータッチを交わした。茉由は自身のＳＮＳで「親子ファーストピッチ！させていただきます！ド・ド・ド緊張です頑張って投げてきます！」とつづっ