就任後、初めて沖縄県を訪問している木原官房長官は30日、アメリカ軍普天間基地を視察し、宜野湾市の佐喜真市長に「一日も早い移設・返還に取り組む」との決意を伝えた。宜野湾市を訪れた木原長官は、市役所の屋上から普天間基地を視察し、佐喜真市長から説明を受けた。その後、木原長官と佐喜真市長は、市役所内で会談。木原長官は、普天間基地の「一日も早い移設・返還の実現」といった「沖縄の基地負担軽減に全力で取り組んでい