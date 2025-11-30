福岡県警八幡東署は30日、北九州市八幡東区に済む男性が持つ携帯に28日午後3時ごろ、電力会社をかたる人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義の契約で、不正な機械が使用されている」「警察に被害届を出しましょう」などという内容。直後に京都府警をかたる人物からも電話があり「被害届を出す際に必要な預貯金等の資産を教えてください」などと言われたという。