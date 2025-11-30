＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞来週に迫った今年の“大一番”へ、櫻井心那はスコア以上の手応えを感じた。今季最終戦の最終日は「79」と落とし、トータル8オーバーに終わったが、「ドライバーはよかったし、そこはつなげたい」とサバサバと話した。【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイルこの試合が終わると、すぐさま12月4日（火）から