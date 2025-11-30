＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンド。ともにツアー初Vがかかる大岩龍一と砂川公佑がトータル21アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー5繰り返し）へと持ち込まれている。【写真】肉離れで無念の棄権となった松坂大輔トータル18アンダー・3位タイに佐藤大平と下家秀琉。トータル17アンダー・5位タイには