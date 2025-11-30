紅白歌合戦の初出場を決めているＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが２９日、韓国ソウルの光云大学・東海文化芸術館でグループ初となるアジアツアー「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ１ｓｔＡＳＩＡＴＯＵＲ２０２５『ＷｅａｒｅＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ』」の最終公演を開催した。１０月の台北を皮切りに、上海、ソウルの３都市を巡った今回のツアー。上海公演はチケットが即完売したことで、追加公演も開催される人気ぶ