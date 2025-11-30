ＤＤＴ３０日の後楽園大会で、狭心症からの復帰を果たした高木三四郎（５５）がＥＸＴＲＥＭＥ級王者のＴｏ―ｙ（２５）に挑戦した。狭心症のために昨年７月から無期限休業していた高木だが、３日の東京・両国国技館大会で?デスマッチのカリスマ?葛西純の息子・陽向を相手に復帰。この日はルールを王者が決定できる同王座に挑戦した。試合は郄木のポケットマネーを元手として、事前に選手それぞれが公営ギャンブルを行