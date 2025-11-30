※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。ある日、先輩・赤木さんから合コンに誘われるが、白山さんはそれをパス。実は3日前に営業の桃山さんから告白され、付き合い始めたばかりだった。一ヶ月後、白山さんの手作り弁当を見て、「料理できる女性のほう