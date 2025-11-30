スペースも時間も奪われる！ 家にものが増えるデメリット▶▶最初から読む▶▶理系夫の減らせる！ 整理収納術片付けが苦手なくぼこまきさん。整理収納アドバイザー1級の資格を持つ理系夫のおかげで荷物を全盛期の3分の1に減らすことに成功し、70?のマンションから50?のコンパクトなマンションに引っ越しました。「狭い空間でもうまく片付けられる」と思っていたのですが、娘・パルリの進学や塾通い、そして家