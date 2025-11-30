この先一週間の北海道は、上空の寒気の影響で気温は低めの日が多くなりそうです。特に12月3日(水)〜5日(金)頃にかけてはこの時期としては強い寒気が上空に入る影響で最高気温が0℃に届かない所が多くなる見込みで、寒さが厳しくなりそうです。また、日本海側では雪や風が強まるおそれもありますので、交通関係は注意して下さい。明日12月1日(月)までは気温は高め予想今日30日(日)の北海道付近は、前線が通過した影響で天気がぐずつ