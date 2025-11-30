元宝塚歌劇トップスターの麻路さきと、彩輝なおが３０日、大阪・梅田芸術劇場で「エリザベートＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ３０ｔｈスペシャル・ガラ・コンサート」に向けた取材会に出席した。１９９６年星組時代にトートを演じた麻路は、当時を「私ってがっちりした役をやることが多かったので、どちらかといったらフェアリー的なトートを私にやらせるかみたいな。なんか、そういう葛藤があったのが３０年前ですね。帰りたい、