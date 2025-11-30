【桧山珠美 あれもこれも言わせて】「ロイヤルファミリー」視聴率回復は《目黒蓮効果》説に異論も…ハリウッドデビューする“めめ”に足りないもの「介護スナックベルサイユ」という連ドラを密かに楽しんでいる。元々は今年3月に2週連続の特別企画ドラマとして放送されたものだが、好評につき、今期、連ドラ仕様で再スタートした。舞台は風変わりなスナック「ベルサイユ」。どこが変わっているのかといえば、客の大半は要介護