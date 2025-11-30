１１月３０日の京都９Ｒ・白菊賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１１頭立て）はマーゴッドラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）が逃げ切りデビュー２連勝を決めた。勝ち時計は１分３３秒６（良）。大外枠から発馬を決めるとスピードの違いでハナに立った。序盤はやや行きたがるシーンもあったが、徐々にリズムを立て直し、直線はシャープに伸びて後続との差を広げる一方。悠々と３馬身差の快勝