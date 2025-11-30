J2のレノファ山口FCは30日、公式サイトを通じ、中山元気監督（44）が2025シーズンをもって退任することを発表した。クラブは「このたび、中山元気監督が2025シーズンをもって退任することになりましたので、お知らせいたします」と発表。中山氏本人もコメントを寄せた。初のJ3降格が決定したことに触れ「どのような状況でも応援し続けてくださった皆様に、満足のいく戦いをお見せできず、このような結果になってしまったこと