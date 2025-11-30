南野拓実が所属するモナコは現地11月29日に開催されたリーグ・アンの第14節で欧州王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−０で大きな白星を挙げた。この一戦にトップ下で先発した南野は、値千金の決勝ゴールを決める。スコアレスで迎えた68分、左サイドからのクロスを見事なトラップで収め、左足でボレーシュート。ファーサイドに流し込んでみせた。 昨季のチャンピオンズリーグを制した強豪を沈める一撃に、フ