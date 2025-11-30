ロサンゼルス・クリッパーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2025年11月30日（日）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 110 - 114 ダラス・マーベリックス NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ダラス・マーベリックスがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッ