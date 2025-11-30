2025年11月20日（木）から、『旭山動物園くらぶ園内売店』（いこいの広場SHOP・こもれびの丘SHOP）および『旭山動物園くらぶオンラインショップ』にて、『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』が販売されています。 画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ 『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』は、『旭山動物園』で人気のぬいぐるみキーホルダーシリーズ『pott