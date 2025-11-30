プロ野球・巨人から今季限りで現役を引退した長野久義さんが29日、都内で菅野智之投手とトークショーを行いました。質疑応答の時間では、今後についての詳細な言及も。「コーチ、監督も？」というファンからの願望も聞かれましたが、「大学院を受験予定です。スポーツマネジメントを勉強して、今後の若い選手のために何かできることがあればいいなと思って勉強します」と応えた長野さん。菅野投手も「最初は冗談で言ってると思って