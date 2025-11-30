「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）通算１オーバー、２１位から出た佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝は２バーディー、７ボギーの７７とスコアを崩し、通算６オーバーで今季最終戦を終えた。大会前までの平均ストロークは６９・９３８２。このまま６０台で終われば史上５人目の快挙となり、そのためにはこの大会で通算１アンダー以下、つまりこの日は７０以下で回ることが必要だった