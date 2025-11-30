経済損失は年間1.2兆円働き盛りの社員が、急に覇気を失い、会議で上の空。生産性が明らかに落ちていく──。実は日本の多くの職場で、こんな光景が起きている。その原因の一つとして挙げられるのが、「男性更年期障害（LOH症候群。以下、LOH）」である。これまで１万人の患者を診てきた経験を基に、脳の健康維持に関する研究を続けてきた『金町駅前脳神経内科』院長の内野勝行医師は、LOHの現状について、次のように語る。「うつ病