歌手でタレントのＤＡＩＧＯが、妻の女優・北川景子が主演する映画「ナイトフラワー」（２８日公開）を、人気バンドメンバーとチーム「ダイゴールデンボンバー」で観賞したことを報告した。ＤＡＩＧＯは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は映画ナイトフラワーを観に行きました！ＮＫＮ何回も泣いた」と記し、ヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」（金爆）の鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳