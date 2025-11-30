女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１２月１日に、第４６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）松江に冬がやってきた。トキ（郄石あかり）は、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウ）を温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。寒さのあま