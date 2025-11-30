WBC、五輪などで激闘を重ねてきた日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が30日、エスコンフィールドで行われた。2回には、元巨人でメジャーでも活躍した上原浩治投手（50）がマウンドに上がった。失点はしたものの、往年の投球姿を見せ、130キロを超える速球も投げ込んだ。Xでは「上原さんまだ130キロオーバーなのは凄いな」「上原130出るんやまだ」「成瀬―上原―清水直のリレーとかすげー」「普通に