箱根駅伝を2連覇中の青学大陸上競技部・原晋監督（58）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。青学大の箱根駅伝3連覇の可能性について触れた。3連覇がかかる来年の箱根駅伝。渡部に「勝つ確率」について聞かれた。原監督は2連覇した今年の101回箱根駅伝直後は、「102回箱根駅伝で勝てる確率はゼロと学生に伝えた」と明かした。「今年は難しい」「相当努力しないと」と、箱根駅伝直後は言い続