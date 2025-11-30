アメリカのトランプ政権は、政権に批判的な報道をした報道機関や記者を名指しし、非難するウェブページをホワイトハウス公式サイトの中に立ち上げました。トランプ政権のホワイトハウスは28日、公式サイトの中に政権に批判的な報道機関や記者を名指しし、政権側の反論を掲載するウェブページを立ち上げました。「今週の問題メディア」「問題報道の恥の殿堂」など複数の項目を設けていて、「CBSテレビ」や「CNNテレビ」などが政権を