台湾有事をめぐる高市総理の答弁をきっかけに緊迫する日中関係。日本側が対応に苦慮する中、米中、さらに日米の首脳が相次いで電話会談を行いました。いったい何が話されたのでしょうか。そして、突如登場したトランプ大統領の狙いは何なのでしょうか。【写真を見る】党首討論で台湾関連の質問が終わり、天を仰ぐ高市総理「記念にタオルを交換したい」民間の交流をよそに続く政府間の緊張関係26日(水)、中国･上海のスタジアム周辺