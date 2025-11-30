chelmicoのRachelによるソロプロジェクト ohayoumadayarouが、新曲「ぼくらだけのメリークリスマス feat. lilbesh ramko」を12月5日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】ohayoumadayarou、脇田あすかがアートワークを手掛けた「ぼくらだけのメリークリスマス」ジャケット写真） 11月21日に発表されたEP『そこにないもの』に続く本作は、素朴であたたかなクリスマスソングに仕上がってい