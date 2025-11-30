◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節新潟―柏（３０日・デンカＳ）柏は敵地で新潟と対戦し、２―０で前半を終えた。前節終了時点で鹿島と勝ち点１差。最終節での決着へ、是が非でも勝利が欲しい一戦でエースが仕事を果たした。６試合ぶりに先発したＦＷ細谷真大は序盤から積極的にシュートを狙いに行く姿勢を見せる。すると前半２０分、ＭＦ瀬川祐輔のパスをエリア内で受け、相手選手に囲まれながら一度反転して右足を振り抜く