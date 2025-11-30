◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯最終日（2025年11月30日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）首位と2打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）が7バーディー、2ボギーの67をマーク、首位タイから出た鈴木愛（31＝セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、ともに通算9アンダーで首位に並んでホールアウト。2人のプレーオフに突入した。