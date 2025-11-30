中国で11月の製造業の景気の良し悪しを示す指数が、判断の節目となる「50」を8か月連続で下回りました。中国国家統計局によりますと、11月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」＝購買担当者景況指数は49.2でした。10月より0.2ポイント上昇しましたが、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を8か月連続で下回りました。また、「非製造業PMI」は49.5で、2022年12月以来、およそ3年ぶりに節目の「50」を下回りました。中国