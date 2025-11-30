ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が３０日放送され、ヒット映画「国宝」が第９８回米アカデミー賞国際長編映画賞部門の日本代表に選出されたことを取り上げた。同作の選出は２８日、日本映画製作者連盟から発表された。米アカデミー賞では今後、それぞれの部門でショートリスト（１５作）→ノミネート（５作）と段階をへて絞られ、来年３月に受賞作が決まる。番組には映画評論家の伊藤さとりさんがＶＴＲ出演し、「国宝」が