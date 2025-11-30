11月30日、京都競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノ（牡3・栗東・武幸四郎）が勝利した。3/4馬身差の2着にゼンエスポワール（牡3・栗東・飯田祐史）、3着にサイモンシュバリエ（牡3・栗東・梅田智之）が入った。勝ちタイムは1:51.8（良）。1番人気で菱田裕二騎乗、セボンサデッセ（牡3・栗東・橋口慎介）は4着、2番人気で団野大成騎乗、レヴァンテシチー（牡3・栗東・佐々木