お笑いタレント横澤夏子（35）が、29日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。婚活パーティーに明け暮れた理由を話した。3児の母でもある横澤は、結婚までに婚活パーティーに「100回くらい行きました」と話した。夫も婚活で知り合ったという。「21歳のころに行きだして…」と言うと、加藤浩次（56）が「なんで21歳でもう婚活パーティーに行ったの」聞いた。横澤は「バイトの先輩が『なっちゃんはかわいくないんだから、若さを