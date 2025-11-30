元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が、23日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。かまいたちの単独ライブを見た事を明かした。一茂はロケ開始早々に「この間ね、お邪魔させていただきましたよ。かまいたちのライブ」と切り出し「すごい面白いね。お前たちパフォーマンスすごいね。本当に」と大絶賛した。一茂は「びっくりして。感動して。ずっと笑ってたよ。全部面白かった」と評価し