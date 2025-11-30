11月30日午前、新潟県三条市の市道上にある十字路交差点内でトラックを停止させたまま動かず、警察官からのアルコール呼気検査を拒否し続けたとして、46歳の自称会社員の男が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（呼気検査拒否）の疑いで現行犯逮捕されたのは、三条市新屋に住む自称会社員の男（46）です。男は11月30日午前9時ごろ、三条市西鱈田の市道上にある信号機のない十字路交差点で、警察官から求められたアルコ