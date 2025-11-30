◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン最終日（2025年11月30日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、2位から出た砂川公佑（27＝オークラ輸送機）と大岩龍一（27＝フリー）が通算21アンダーで並び、プレーオフに突入した。今大会では10年ぶりのプレーオフとなる。単独首位で出た鈴木晃祐（25＝ロピア）と3位で出た蝉川泰果（24＝アース製薬）は通算17アンダーだった。賞金ランク1位の金