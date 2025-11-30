ブルージェイズを破ってワールドシリーズ制覇を決め、喜ぶドジャースの選手たち＝2日、トロント（AP＝共同）大リーグ公式サイトは29日、今季の年間最優秀プレーをランク付けし、トロントで行われたワールドシリーズ第7戦の延長十一回にドジャースがブルージェイズを破って球団初の2連覇を決めたプレーが1位に選ばれた。ドジャースは前日の第6戦で先発し、6回1失点で勝利に導いていた山本由伸が九回途中から登板。常識外の連投