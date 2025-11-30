◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）６５とスコアを伸ばした大岩龍一（フリー）と、６６の砂川公佑（オークラ輸送機）が通算２１アンダーで並び、プレーオフに突入した。ともにツアー初優勝が懸かる。この日のベストスコア６４をマークした下家秀琉（エレコム）、６５の佐藤大平（クリヤマホールディングス）が１８アンダーで３位。大会