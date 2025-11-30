◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３７節岡山―浦和（３０日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）今季限りでの現役引退を発表している岡山ＧＫ金山隼樹（３７）が、ホーム最終戦となる浦和戦で、２０１７年の札幌時代以来８年ぶりとなるＪ１のピッチに立った。岡山でのＪ１初出場となった金山は、前半１４分に正ＧＫブローダーセンとしっかりと抱き合って途中交代。交代時にはピッチ内にチームメートらが花道をつくり、計１５年の現役生活を送