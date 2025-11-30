１１月３０日の京都９Ｒ・白菊賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１１頭立て）に、兵庫競馬所属の川原正一騎手＝園田・フリー＝が、ベラジオレジーナ（牝２歳、兵庫・松浦聡志厩舎、父フィレンツェファイア）に騎乗し１１着。国内の現役最年長ジョッキーが１６年２月２０日以来、９年９か月ぶりに６６歳８か月１６日でＪＲＡのレースに騎乗。同じ地方競馬所属だった的場文男元騎手の６２歳１１か月１８日を抜いてＪＲＡの